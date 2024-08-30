Тихонов Данила Тихонович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1786 ст.
Сын: Муштаков (Тихонов) Тимофей Даниилович
Мать ребёнка: (Маркелова) Устиния Маркеловна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Тихонова Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: (Маркелова) Устиния Маркеловна
Смерть
Неизвестно