(Маркелова) Устиния Маркеловна
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1786 ст.
Сын: Муштаков (Тихонов) Тимофей Даниилович
Отец ребёнка: Тихонов Данила Тихонович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Тихонова Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Тихонов Данила Тихонович
Смерть
Неизвестно