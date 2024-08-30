(Маркелова) Устиния Маркеловна 1751 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Маркелова) Устиния Маркеловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Данила Тихонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1786 ст.

Сын: Муштаков (Тихонов) Тимофей Даниилович

Отец ребёнка: Тихонов Данила Тихонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Тихонова Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Тихонов Данила Тихонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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