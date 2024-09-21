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Мокей Ерофеев

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1710 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1730

Жена: Анна Абрамова

Рождение ребёнка
29.05.1731 ст.

Дочь: Федосья Мокеева

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-93T?i=108&cc=1921824 Повторная запись того же числа в 1736 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-PS6?i=130&cc=1921824
Рождение ребёнка
1736

Сын: Яков Мокеев

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Прасковья Мокеева

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1743 ст.

Сын: Иуда Мокеев

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-T6K?i=167&cc=1921824
Рождение ребёнка
12.01.1746 ст.

Дочь: Татьяна Мокеева

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1.
Рождение ребёнка
12.12.1748 ст.

Сын: Спиридон Мокеев

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3.
Смерть
1768

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