Мокей Ерофеев
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1730
Жена: Анна Абрамова
Рождение ребёнка
29.05.1731 ст.
Дочь: Федосья Мокеева
Мать ребёнка: Анна Абрамова
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNR-93T?i=108&cc=1921824 Повторная запись того же числа в 1736 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNR-PS6?i=130&cc=1921824
Рождение ребёнка
1736
Сын: Яков Мокеев
Мать ребёнка: Анна Абрамова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Прасковья Мокеева
Мать ребёнка: Анна Абрамова
Рождение ребёнка
12.06.1743 ст.
Сын: Иуда Мокеев
Мать ребёнка: Анна Абрамова
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-T6K?i=167&cc=1921824
Рождение ребёнка
12.01.1746 ст.
Дочь: Татьяна Мокеева
Мать ребёнка: Анна Абрамова
1.
Рождение ребёнка
12.12.1748 ст.
Сын: Спиридон Мокеев
Мать ребёнка: Анна Абрамова
3.
Смерть
1768