Соколова (Рогова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Рогов Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Соколов Николай Евтифьевич
Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович
Рождение ребёнка
Около 1881
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рогулина (Соколова) Мария Евтифьевна
Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович
Приход Одигидриевской Кореневской церкви Попадьинской волости деревня Рылово
Рождение ребёнка
Около 18.02.1885 ст.
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Рождение ребёнка
01.08.1885
Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.
Рождение ребёнка
1889 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1889
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Рождение ребёнка
Около 1891
Рождение ребёнка
16.08.1894 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1895
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Смерть
Неизвестно