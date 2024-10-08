Соколова (Рогова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Рогова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1878 г.р.
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1882 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Рогов Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Соколов Николай Евтифьевич

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
Около 1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рогулина (Соколова) Мария Евтифьевна

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Приход Одигидриевской Кореневской церкви Попадьинской волости деревня Рылово
Рождение ребёнка
Около 18.02.1885 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

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Рождение ребёнка
01.08.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
1889 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
05.11.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

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Рождение ребёнка
Около 1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
16.08.1894 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

Рождение ребёнка
08.11.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Евтифий Изотович

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Смерть
Неизвестно

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