Михаил Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Мать: Фёкла Фёдорова
незакон-ый, по крёстному отцу Кузьмин
Военная служба
С 29.11.1855 ст.
в рекруты в 1855 г., точная дата в МК о рождении дочери 1856 г.
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.
Дочь: Малахия Михайлова
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Никитина
Смерть
Неизвестно