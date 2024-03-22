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Михаил Кузьмин

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: Фёкла Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
незакон-ый, по крёстному отцу Кузьмин
Военная служба
С 29.11.1855 ст.
в рекруты в 1855 г., точная дата в МК о рождении дочери 1856 г.
Рождение ребёнка
01.01.1856 ст.

Дочь: Малахия Михайлова

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никитина

Смерть
Неизвестно
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