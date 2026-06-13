(Артемьева) Ольга Андреевна
женский, родилась 08.07.1888 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умерла 17.12.1889 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
ОтецАртемьев Адриан Адриан/ Андрей Матвеевич27.08.1860 г.р.
Мать(Тонких Из Кокчетава) Екатерина ЯковлеваОколо 1860 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1888 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
17.12.1889 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область