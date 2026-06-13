(Артемьева) Ольга Андреевна 08.07.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Артемьева) Ольга Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.07.1888 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умерла 17.12.1889 ст., Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Отец
Артемьев Адриан Адриан/ Андрей Матвеевич27.08.1860 г.р.
Мать
(Тонких Из Кокчетава) Екатерина ЯковлеваОколо 1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1888 ст.

Отец: Артемьев Адриан Адриан/ Андрей Матвеевич

Мать: (Тонких Из Кокчетава) Екатерина Яковлева

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
17.12.1889 ст.
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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