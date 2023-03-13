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(Кувшинова) Елена
(Кувшинова) Елена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1898
Пол
Женский
Отец
Кувшиновъ Степанъ
1860 г.р.
Мать
Кувшинова (Батанина) Прасковья
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1898
Отец:
Кувшиновъ Степанъ
Мать:
Кувшинова Прасковья
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