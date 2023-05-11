Любимова (Кувшиновъ) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Кувшиновъ) Анастасия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: Кувшиновъ Степанъ

Мать: Кувшинова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1910

Муж: Любимовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Любимовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1916

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Любимовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1918

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Любимовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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