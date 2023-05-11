Любимова (Кувшиновъ) Анастасия
Место рождения
Дата рождения01.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Отец: Кувшиновъ Степанъ
Мать: Кувшинова Прасковья
Бракосочетание
10.02.1910
Муж: Любимовъ Степанъ
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Любимовъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.04.1916
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Любимовъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.08.1918
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Любимовъ Степанъ