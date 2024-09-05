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Чичикал Станислав Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичикал Василиса (Валентина) Станиславовна

Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна

Корытища, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичикал Хима Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичикал Галина Станиславовна

Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна

Корытища, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичикал Василий Станиславович

Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна

Корытища, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Чичикал Анна Станиславовна

Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна

Корытища, Житомирська область
Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Чичикал Иван Станиславович

Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна

Корытище
Рождение ребёнка
08.12.1925

Дочь: Чичикал Хавронья (Фаина) Станиславовна

Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна

Корытища, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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