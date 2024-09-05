Чичикал Станислав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичикал Василиса (Валентина) Станиславовна
Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чичикал Хима Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чичикал Галина Станиславовна
Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чичикал Василий Станиславович
Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Чичикал Анна Станиславовна
Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Чичикал Иван Станиславович
Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна
Корытище
Рождение ребёнка
08.12.1925
Дочь: Чичикал Хавронья (Фаина) Станиславовна
Мать ребёнка: Чичикал Хима Алексеевна
Смерть
Неизвестно