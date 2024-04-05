Метлин Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетлин Василий Яковлевич

Метлин Василий Яковлевич

Место рождения

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Метлин Яков Семенович

Мать: Метлина Христина Петровна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метлина Прасковья Илларионовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Метлин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Метлина Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Метлина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Метлин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.