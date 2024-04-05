Метлин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Метлин Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Метлина Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Метлина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Метлина Прасковья Илларионовна
Смерть
Неизвестно