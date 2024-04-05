Метлина Прасковья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина Прасковья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Метлин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Метлина Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Метлина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Метлин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич

Васильково, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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