Метлина Прасковья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Метлина Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Метлина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Метлин Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно