Рудакова (Дружинина) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Сын: Рудаков Герман Гаврилович
Отец ребёнка: Рудаков Гавриил Иванович
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.09.1907 ст.
Дочь: Рудакова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Рудаков Гавриил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Зятьковка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно