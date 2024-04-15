Рудаков Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1905 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Сын: Рудаков Герман Гаврилович
Мать ребёнка: Рудакова Анастасия Степановна
Восприемник
28.01.1907 ст.
Мария Матвеевна Зенкова
Рождение ребёнка
03.09.1907 ст.
Дочь: Рудакова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Рудакова Анастасия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно