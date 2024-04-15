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Рудаков Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1905 ст.

Жена: Рудакова Анастасия Степановна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.

Сын: Рудаков Герман Гаврилович

Мать ребёнка: Рудакова Анастасия Степановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
28.01.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Матвеевна Зенкова
Рождение ребёнка
03.09.1907 ст.

Дочь: Рудакова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Рудакова Анастасия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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