Волконская (Musin-Puškin) Natalija Alekseevna
Место рождения
Дата рождения10.11.1784
Дата смерти27.03.1829
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1784
Бракосочетание
25.01.1811
Рождение ребёнка
07.11.1811
Сын: Volkonsky Mikhail Dmitrievich
Отец ребёнка: Volkonskij Dmitrij Michailovič
Рождение ребёнка
17.11.1812
Сын: Волконский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Volkonskij Dmitrij Michailovič
Смерть
27.03.1829