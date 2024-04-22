Волконская (Musin-Puškin) Natalija Alekseevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Musin-Puškin) Natalija Alekseevna

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.11.1784

Дата смерти

27.03.1829

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1784

Отец: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Мать: Countess Musin-Puškin Ekaterina Alekseevna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.01.1811

Муж: Volkonskij Dmitrij Michailovič

Рождение ребёнка
07.11.1811

Сын: Volkonsky Mikhail Dmitrievich

Отец ребёнка: Volkonskij Dmitrij Michailovič

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1812

Сын: Волконский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Volkonskij Dmitrij Michailovič

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.1829
Москва, город федерального значения Москва
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