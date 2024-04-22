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Volkonskij Dmitrij Michailovič

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1770

Дата смерти

07.05.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.01.1811

Жена: Волконская Natalija Alekseevna

Рождение ребёнка
07.11.1811

Сын: Volkonsky Mikhail Dmitrievich

Мать ребёнка: Волконская Natalija Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1812

Сын: Волконский Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Волконская Natalija Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
07.05.1835
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
09.05.1835
Москва, город федерального значения Москва
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