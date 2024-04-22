Volkonskij Dmitrij Michailovič
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти07.05.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Бракосочетание
25.01.1811
Рождение ребёнка
07.11.1811
Сын: Volkonsky Mikhail Dmitrievich
Мать ребёнка: Волконская Natalija Alekseevna
Рождение ребёнка
17.11.1812
Сын: Волконский Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Волконская Natalija Alekseevna
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
07.05.1835
Похороны
09.05.1835