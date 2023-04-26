Востротюк Евгения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВостротюк Евгения Трофимовна

Востротюк Евгения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазуренко Лукерья Ефимовна

Отец ребёнка: Востротюк Ефим Венедиктович

Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Востротюк Гавриил Ефимович

Отец ребёнка: Востротюк Ефим Венедиктович

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.01.1913

Дочь: Востротюк Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Востротюк Ефим Венедиктович

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Востротюк Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Востротюк Ефим Венедиктович

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.11.1916

Дочь: Востротюк Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Востротюк Ефим Венедиктович

Рождение ребёнка
18.07.1919

Сын: Востротюк Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Востротюк Ефим Венедиктович

Тингино, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.