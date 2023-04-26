Востротюк Ефим Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востротюк Венедикт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазуренко Лукерья Ефимовна
Мать ребёнка: Востротюк Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
24.03.1911
Сын: Востротюк Гавриил Ефимович
Мать ребёнка: Востротюк Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
10.01.1913
Дочь: Востротюк Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Востротюк Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Востротюк Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Востротюк Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
05.11.1916
Дочь: Востротюк Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Востротюк Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
18.07.1919
Сын: Востротюк Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Востротюк Евгения Трофимовна
Смерть
Неизвестно