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Калачикова Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946

Отец: Карпенко Иван Исакович

Мать: Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачиков Павел

Рождение ребёнка
10.03.1968

Сын: Калачиков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Калачиков Павел

Рождение ребёнка
06.02.1970

Дочь: Заливина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Калачиков Павел

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