Калачикова Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1946
Отец: Карпенко Иван Исакович
Мать: Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калачиков Павел
Рождение ребёнка
10.03.1968
Сын: Калачиков Виктор Павлович
Отец ребёнка: Калачиков Павел
Рождение ребёнка
06.02.1970
Дочь: Заливина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Калачиков Павел