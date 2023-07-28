Калачиков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачиков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калачикова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1968

Сын: Калачиков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Калачикова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1970

Дочь: Заливина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Калачикова Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно

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