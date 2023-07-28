Калачиков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1968
Сын: Калачиков Виктор Павлович
Мать ребёнка: Калачикова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1970
Дочь: Заливина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Калачикова Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно