Солодовников Фокей
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: (Солодовников) Ульяния Фокеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1893
Сын: Солодовников Яков Фокеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно