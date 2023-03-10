Солодовников Фокей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Фокей

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: (Солодовников) Ульяния Фокеевна

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1893

Сын: Солодовников Яков Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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