Борзых Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзых Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Борзых Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Симонова Нина НИколаевна

Отец ребёнка: Борзых Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзых Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Борзых Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзых Мотя Николаевна

Отец ребёнка: Борзых Николай Васильнвич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзых Николай Николаевич

Отец ребёнка: Борзых Николай Васильнвич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзых Николай Васильнвич

Смерть
Неизвестно
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