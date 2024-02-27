Борзых Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Борзых Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Симонова Нина НИколаевна
Отец ребёнка: Борзых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзых Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Борзых Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзых Мотя Николаевна
Отец ребёнка: Борзых Николай Васильнвич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борзых Николай Николаевич
Отец ребёнка: Борзых Николай Васильнвич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно