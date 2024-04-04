Борзых Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзых Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзых Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Борзых Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Симонова (Борзых) Нина НИколаевна

Мать ребёнка: Борзых Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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