Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: Анна Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Настасья Андреевна (№1)
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Настасья Андреевна (№2)
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Военная служба
1805
Отдан в рекруты в 1805 году
Смерть
Неизвестно
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния