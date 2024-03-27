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Андрей Васильевич

Место рождения

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: Анна Исаковна

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Настасья Андреевна (№1)

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Настасья Андреевна (№2)

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная служба
1805
Отдан в рекруты в 1805 году
Смерть
Неизвестно
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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