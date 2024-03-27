Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Феофан Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Епифан Дмитриевич
Мать ребёнка: Ксения Захаровна
Смерть
Неизвестно