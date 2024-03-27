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Дмитрий Андреевич

Место рождения

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Анна Ивановна

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Захаровна

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ксения Захаровна

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ксения Захаровна

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Захаровна

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Феофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Захаровна

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Епифан Дмитриевич

Мать ребёнка: Ксения Захаровна

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния

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