Гернгросс (Cherevina) Maria Aleks. Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1856
Дата смерти21.06.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1856
Рождение ребёнка
22.06.1880
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Гернгросс Алексей Александрович
Отец ребёнка: Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1892
Дочь: Барташевич Нина Александровна
Отец ребёнка: Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1913
Похороны
24.06.1913