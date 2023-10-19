Гернгросс (Cherevina) Maria Aleks. Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гернгросс (Cherevina) Maria Aleks. Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1856

Дата смерти

21.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1856

Отец: Черевин Александр Александрович

Мать: Черевина Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
22.06.1880

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич

Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Гернгросс Алексей Александрович

Отец ребёнка: Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич

Рождение ребёнка
27.09.1892

Дочь: Барташевич Нина Александровна

Отец ребёнка: Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.06.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
24.06.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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