Черевина (Хилкова) Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1826
Дата смерти13.08.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.07.1844
Рождение ребёнка
20.06.1847
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1848
Сын: Черевин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1853
Сын: Черевин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1855
Сын: Черевин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1856
Дочь: Гернгросс Maria Aleks. Александровна
Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович
Смерть
13.08.1900