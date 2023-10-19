Черевина (Хилкова) Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черевина (Хилкова) Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1826

Дата смерти

13.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1844

Муж: Черевин Александр Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1847

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович

Рождение ребёнка
02.08.1848

Сын: Черевин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1853

Сын: Черевин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1855

Сын: Черевин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1856

Дочь: Гернгросс Maria Aleks. Александровна

Отец ребёнка: Черевин Александр Александрович

Смерть
13.08.1900
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