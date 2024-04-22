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Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

04.08.1851

Дата смерти

17.03.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1880

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Гернгросс Maria Aleks. Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Гернгросс Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гернгросс Maria Aleks. Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1892

Дочь: Барташевич Нина Александровна

Мать ребёнка: Гернгросс Maria Aleks. Александровна

Смерть
17.03.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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