Gerngroß Alexander Alexejewitsch Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1851
Дата смерти17.03.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1851
Рождение ребёнка
22.06.1880
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Гернгросс Maria Aleks. Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Гернгросс Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гернгросс Maria Aleks. Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1892
Дочь: Барташевич Нина Александровна
Мать ребёнка: Гернгросс Maria Aleks. Александровна
Смерть
17.03.1925
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург