Бушуев Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1849
Жена: Бушуева Анна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бирюкова (?) (Бушуева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бушуева Анна
Бракосочетание
Около 1850 ст.
Жена: Бушуева Фёкла Егоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бушуева Фёкла Егоровна
Рождение ребёнка
26.05.1866 ст.
Дочь: (Бушуева) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Бушуева Фёкла Егоровна
Государственный архив Красноярского края, Ф. 824. О. 1 Д. 102 Л. 238-247 Метрическая книга Восточенской Екатерининской церкви (о рождении). Отец указан как: села Восточенского "поселенец".
Смерть
Неизвестно