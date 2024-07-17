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Бушуев Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1849

Жена: Бушуева Анна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бирюкова (?) (Бушуева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бушуева Анна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1850 ст.

Жена: Бушуева Фёкла Егоровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Богданова (Бушуева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бушуева Фёкла Егоровна

Рождение ребёнка
26.05.1866 ст.

Дочь: (Бушуева) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Бушуева Фёкла Егоровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Государственный архив Красноярского края, Ф. 824. О. 1 Д. 102 Л. 238-247 Метрическая книга Восточенской Екатерининской церкви (о рождении). Отец указан как: села Восточенского "поселенец".
Смерть
Неизвестно

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