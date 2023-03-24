Бушуева Фёкла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850 ст.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Богданова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бушуев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
26.05.1866 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Бушуев Иван Фёдорович
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно