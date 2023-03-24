Бушуева Фёкла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Фёкла Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850 ст.

Муж: Бушуев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Богданова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бушуев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
26.05.1866 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Бушуев Иван Фёдорович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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