Никанов Николай Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-71л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-45-125л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Никоновых Яков Николаевич
Мать ребёнка: Никоновых (Чеснова) Фекла Софоновна
ГАСО, 24-25-330-70об
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мячева (Никоновых) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Никоновых (Чеснова) Фекла Софоновна
ГАСО, 24-25-330-71л
Рождение ребёнка
1820
Сын: Никанов Еремей Николаевич
Мать ребёнка: Никоновых (Губина) Акилина Ивановна
ГАСО, 179-1-45-124об
Смерть
1855
ГАСО, 179-1-213-191об