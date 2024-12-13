Никанов Николай Филипович Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никанов Николай Филипович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Никанов (Никоновых) Филип Иванович

Мать: Никоновых Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никоновых (Чеснова) Фекла Софоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никоновых (Губина) Акилина Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-125л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Никоновых Яков Николаевич

Мать ребёнка: Никоновых (Чеснова) Фекла Софоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-70об
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мячева (Никоновых) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Никоновых (Чеснова) Фекла Софоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71л
Рождение ребёнка
1820

Сын: Никанов Еремей Николаевич

Мать ребёнка: Никоновых (Губина) Акилина Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-124об
Смерть
1855
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191об

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