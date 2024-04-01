Толстова Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1872
Дочь: Сигклитикия Дорофеева
Отец ребёнка: Толстов Дорофей Петров
Рождение ребёнка
16.05.1873
Сын: Толстов Константин Дорофеев
Отец ребёнка: Толстов Дорофей Петров
Рождение ребёнка
28.02.1883
Дочь: Феодосия (Незак.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толстов Дорофей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно