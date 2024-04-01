Толстова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1872

Дочь: Сигклитикия Дорофеева

Отец ребёнка: Толстов Дорофей Петров

Рождение ребёнка
16.05.1873

Сын: Толстов Константин Дорофеев

Отец ребёнка: Толстов Дорофей Петров

Рождение ребёнка
28.02.1883

Дочь: Феодосия (Незак.)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Игнат Дорофеев

Отец ребёнка: Толстов Дорофей Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстов Дорофей Петров

Смерть
Неизвестно
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