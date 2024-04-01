Толстов Дорофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстов Дорофей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1849

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1849

Отец: Толстов Петр Казак Р. Медвежьего Ефремов

Мать: Толстова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
02.01.1872

Дочь: Сигклитикия Дорофеева

Мать ребёнка: Толстова Мария Михайлова

Рождение ребёнка
16.05.1873

Сын: Толстов Константин Дорофеев

Мать ребёнка: Толстова Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстов Игнат Дорофеев

Мать ребёнка: Толстова Мария Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Мария Михайлова

Смерть
До 1883
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