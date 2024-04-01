Толстов Дорофей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1849
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1849
Рождение ребёнка
02.01.1872
Дочь: Сигклитикия Дорофеева
Мать ребёнка: Толстова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
16.05.1873
Сын: Толстов Константин Дорофеев
Мать ребёнка: Толстова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Толстова Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстова Мария Михайлова
Смерть
До 1883