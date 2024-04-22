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Антон Прокопьев

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

1805 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Прокопий Тимофеев

Мать: Евдокия Васильева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Елисей Антонов

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Григорьева

Взята в деревне Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
1805 ст.
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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