Антон Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смерти1805 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Прокопий Тимофеев
Мать: Евдокия Васильева
Раскольник
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Елисей Антонов
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Раскольник
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Григорьева
Взята в деревне Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
1805 ст.