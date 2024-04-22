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Прасковья Григорьева

Место рождения

Лаптево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Елисей Антонов

Отец ребёнка: Антон Прокопьев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Григорий Антонов

Отец ребёнка: Антон Прокопьев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Прокопьев

Взята в деревне Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
Неизвестно
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