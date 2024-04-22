Прасковья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Раскольница
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Елисей Антонов
Отец ребёнка: Антон Прокопьев
Раскольник
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Григорий Антонов
Отец ребёнка: Антон Прокопьев
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Прокопьев
Взята в деревне Безменниковой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
Неизвестно