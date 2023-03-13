Садовникова (Кулакова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Кулакова) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулаковъ Алексей

Мать: Кулакова Ирина

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