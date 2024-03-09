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Карякина Ирина Васильевна
Карякина Ирина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Женский
Отец
Карякин Василий Максимович
1927 г.р.
Мать
Карякина Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Карякин Василий Максимович
Мать:
Карякина Галина
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