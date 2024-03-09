Карякина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Карякина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Карякина Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович

Рождение ребёнка
1969

Сын: Карякин Станислав Васильевич

Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович

Рождение ребёнка
1986

Сын: Карякин Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карякин Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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