Карякина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Карякина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Карякина Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1969
Сын: Карякин Станислав Васильевич
Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович
Рождение ребёнка
1986
Отец ребёнка: Карякин Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно