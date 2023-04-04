(Фогельсон) Фанни Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фогельсон) Фанни Исаевна

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Место рождения

Warsaw, Poland ?

Дата рождения

1900

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Фогельсон Исай

Мать: не указана

Warsaw, Poland ?
Рождение ребёнка
17.05.1903

Дочь: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Френкин Илья Давыдович

Развод
Неизвестно

Муж: Найдич Макс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найдич Макс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Френкин Илья Давыдович

Смерть
1940
Paris, France
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