(Фогельсон) Фанни Исаевна
Место рожденияWarsaw, Poland ?
Дата рождения1900
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Фогельсон Исай
Warsaw, Poland ?
Рождение ребёнка
17.05.1903
Дочь: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Френкин Илья Давыдович
Развод
Неизвестно
Муж: Найдич Макс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Найдич Макс
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940
Paris, France