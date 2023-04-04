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Френкин Илья Давыдович

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Место рождения

Warsaw, Poland ?

Дата рождения

21.01.1884

Дата смерти

09.09.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.
1896 г.р.

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884

Отец: Френкин Давид Исакович

Мать: не указана

Warsaw, Poland ?
Рождение ребёнка
17.05.1903

Дочь: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Фанни Исаевна

Рождение ребёнка
03.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Френкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фанни Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Френкина Ольга

Смерть
09.09.1945
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