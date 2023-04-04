Френкин Илья Давыдович
Место рожденияWarsaw, Poland ?
Дата рождения21.01.1884
Дата смерти09.09.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884
Отец: Френкин Давид Исакович
Warsaw, Poland ?
Рождение ребёнка
17.05.1903
Дочь: Плуцер-Сарно Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Фанни Исаевна
Рождение ребёнка
03.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Френкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фанни Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Френкина Ольга
Смерть
09.09.1945