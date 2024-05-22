Евдачок Фёдор Емельянович 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдачок Фёдор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдачок Марина Антоновна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Евдачок (Япик) Игнатий Фёдорович

Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Саченко (Евдачок) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ступак (Евдачок) Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Евдачок Козьма Фёдорович

Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1782
Криски, Чернігівська область

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