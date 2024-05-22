Евдачок Фёдор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдачок Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Евдачок (Япик) Игнатий Фёдорович
Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Саченко (Евдачок) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ступак (Евдачок) Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Евдачок Марина Антоновна
Смерть
После 1782