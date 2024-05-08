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Караулов Логин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1836

Дата смерти

06.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1836

Отец: Караулов Яков Михайлович

Мать: Клюшина Дарья Федоровна

Бракосочетание
26.01.1855

Жена: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
13.10.1855

Сын: Караулов Филипп Логинович

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
16.06.1857

Дочь: Караулова Мария Логиновна

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
29.06.1861

Дочь: Кузнецова Караулова Ольга Логиновна

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
10.09.1866

Дочь: Караулова Надежда Логиновна

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
30.08.1869

Сын: Караулов Александр Логинович

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
07.05.1872

Сын: Караулов Николай Логинович

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Караулова Агапия Логиновна

Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна

Смерть
06.01.1879
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