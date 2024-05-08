Караулов Логин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1836
Дата смерти06.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1836
Отец: Караулов Яков Михайлович
Мать: Клюшина Дарья Федоровна
Бракосочетание
26.01.1855
Рождение ребёнка
13.10.1855
Сын: Караулов Филипп Логинович
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Рождение ребёнка
16.06.1857
Дочь: Караулова Мария Логиновна
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Рождение ребёнка
29.06.1861
Дочь: Кузнецова Караулова Ольга Логиновна
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Рождение ребёнка
10.09.1866
Дочь: Караулова Надежда Логиновна
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Рождение ребёнка
30.08.1869
Сын: Караулов Александр Логинович
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Рождение ребёнка
07.05.1872
Сын: Караулов Николай Логинович
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Караулова Агапия Логиновна
Мать ребёнка: Мамина Прасковья(Параскева) Сергеевна
Смерть
06.01.1879