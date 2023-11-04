Маньякова Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маньякова Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житилев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майа Ильинична

Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жителева Светлана Ильинична

Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жителева Александра Ильинична

Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович

Смерть
Неизвестно
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