Маньякова Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майа Ильинична
Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жителева Светлана Ильинична
Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жителева Александра Ильинична
Отец ребёнка: Жителев Илья Ефимович
Смерть
Неизвестно