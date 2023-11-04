Жителев Илья Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зитилев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маньякова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майа Ильинична
Мать ребёнка: Маньякова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Маньякова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жителева Светлана Ильинична
Мать ребёнка: Маньякова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жителева Александра Ильинична
Мать ребёнка: Маньякова Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно