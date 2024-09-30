Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1856
Сын: Хуттунен Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Хуттунен Матвей Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1864
Сын: Хуттунен Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Хуттунен Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно