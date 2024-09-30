Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуттунен Матвей Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1856

Сын: Хуттунен Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Хуттунен Матвей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1864

Сын: Хуттунен Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Хуттунен Матвей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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