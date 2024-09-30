Хуттунен Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1856
Сын: Хуттунен Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1864
Сын: Хуттунен Матвей Матвеевич
Мать ребёнка: Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна
Смерть
Неизвестно