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Хуттунен Матвей Иванович

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1856

Сын: Хуттунен Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1864

Сын: Хуттунен Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Хуттунен (Рётся) Сара Андреевна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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