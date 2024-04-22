Наседкин Андрей Никитович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Наседкин Никита Васильевич
Мать: Наседкина Параскева
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Наседкин Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Наседкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.04.1810 ст.
Дочь: Мавра Андреевна
Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Наседкин Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наседкина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно