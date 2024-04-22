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Наседкин Андрей Никитович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Наседкин Никита Васильевич

Мать: Наседкина Параскева

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Наседкин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Наседкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.04.1810 ст.

Дочь: Мавра Андреевна

Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Наседкин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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