Протасова Екатенина (Катерина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протасов Антон
Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Протасова) Надежда
Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кваша (Протасова) Явдоха
Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Куц (Протасова) Вера ?
Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Протасова (Протасова) Любовь
Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Берегуленко (Протасова) Мария
Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)
Смерть
Неизвестно