Протасова Екатенина (Катерина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасова Екатенина (Катерина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протасов Антон

Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Протасова) Надежда

Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кваша (Протасова) Явдоха

Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Куц (Протасова) Вера ?

Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Протасова (Протасова) Любовь

Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Берегуленко (Протасова) Мария

Отец ребёнка: Протасов Дей (Дий Деян Диян) (Дий, Деян, Диян)

Смерть
Неизвестно

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