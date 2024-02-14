Большакова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Анастасия Ивановна

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Степан Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1924

Дочь: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Большаков Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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