Большакова Анастасия Ивановна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1924
Дочь: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Большаков Степан Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно