Ластухина ?
женский, родилась До 1856
умерла Между 1884 и 1893
Супруги
Ластухин Василий ПетровДо 1856 г.р.
Дети
Ластухин Никанор Васильев1874 г.р.
(Ластухина) Ксения ВасильеваОколо 1880 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1874
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ластухин Никанор Васильев
Отец ребёнка: Ластухин Василий Петров
Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Ластухина) Ксения Васильева
Отец ребёнка: Ластухин Василий Петров
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прусакова (Ластухина) Ольга Елена Васильевна
Отец ребёнка: Ластухин Василий Петров
Смерть
Между 1884 и 1893