Ластухина ? До 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Ластухина ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1856

умерла Между 1884 и 1893

Супруги
Ластухин Василий ПетровДо 1856 г.р.
Дети
Ластухин Никанор Васильев1874 г.р.
(Ластухина) Ксения ВасильеваОколо 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1874

Муж: Ластухин Василий Петров

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ластухин Никанор Васильев

Отец ребёнка: Ластухин Василий Петров

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Ластухина) Ксения Васильева

Отец ребёнка: Ластухин Василий Петров

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прусакова (Ластухина) Ольга Елена Васильевна

Отец ребёнка: Ластухин Василий Петров

Смерть
Между 1884 и 1893

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