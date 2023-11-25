Гурновский Иосиф Стефанович
Место рожденияг. Ивье, Гродненская обл.,Беларусь ( тогда территория Польши)
Дата рождения10.05.1937
Дата смерти24.10.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурновская Альбина
Рождение ребёнка
1970
Сын: Гурновский Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Гурновская Альбина
Рождение ребёнка
1974
Сын: Гурновский Виктор Иосифович
Мать ребёнка: Гурновская Альбина
Смерть
24.10.1976