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Гурновский Иосиф Стефанович

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Место рождения

г. Ивье, Гродненская обл.,Беларусь ( тогда территория Польши)

Дата рождения

10.05.1937

Дата смерти

24.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937

Отец: Гурновский Стефан Антонович

Мать: Гурновская (Иодко) Стефания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурновская Альбина

Рождение ребёнка
1970

Сын: Гурновский Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Гурновская Альбина

Рождение ребёнка
1974

Сын: Гурновский Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Гурновская Альбина

Смерть
24.10.1976

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